Налоги в Украине: что будет делать Зеленский с неплательщиками. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n134370-nalogi-v-ukraine-chto-budet-delat-zelenskiy-s-neplatelschikami.html

Ракурс

Налоговая реформа в Украине обещает много изменений. На днях президент Владимир Зеленский одобрил закон № 1209−1, направленный на противодействие уклонению от уплаты налогов, прежде всего, крупного бизнеса.

Документ под названием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» возвращен с подписью от главы государства. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Этим законом должно совершенствоваться взаимодействие налогоплательщика с контролирующими органами, а также уточняется порядок требования уплаты недоимки из Единого социального взноса (ЕСВ) и меняется размер штрафов за налоговые нарушения. В целом он вносит изменения в более 60 законодательных актов, в том числе в части налогов на доходы физических лиц, на прибыль предприятий и рентной платы.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство серьезно возьмется за теневой бизнес.

На своей странице в Facebook премьер отметил, что сегодня Налоговая служба запустила новую систему мониторинга рисков при регистрации налоговых накладных по налогу на добавленную стоимость (НДС).

Кто не платит налоги, столкнется с сопротивлением от государства. Им работать не будет комфортно. Вся «тень» на наших рынках до конца этого года должна уйти в историю, — анонсировал амбициозные планы глава правительства, пообещав защиту бизнесу, работающему «в белую».

По подсчетам Гончарука, ликвидация незаконных сделок с НДС позволит экономить по 1−2 млрд грн ежемесячно.

В качестве примера премьер-министр привел прошлогодний случай, когда система мониторинга остановила незаконную схему с налоговыми накладными на 10 млрд грн, из которых зарегистрированных было только на 3,4 млрд грн, а остальные «просто пытались украсть из бюджета».

Ранее сообщалось, что власти рассматривают возможность объединения в единый налог обязательных платежей, связанных с доходами граждан. Единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц и военный сбор могут объединить в один платеж с меньшей ставкой налогообложения, которая в дальнейшем будет умеренно прогрессировать. То есть, чем выше будет доход, тем больше будет и ставка.