«Голос» презентовал план деоккупации Крыма и Донбасса. Фото: «Голос» в Facebook

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Ракурс

Партия «Голос» 27 февраля представила «План холодной деоккупации Крыма и Донбасса».

В политсиле утверждают, что документ содержит реалистичные шаги, необходимые для освобождения и реинтеграции оккупированных Россией Донбасса и Крыма. Нынешние минские соглашения не решают вопрос украинского суверенитета, не дают ответа на ключевой вопрос, как вернуть Крым и оккупированные районы Донбасса. Об этом на презентации плана деоккупации заявил председатель партии «Голос» Святослав Вакарчук.

Председатель фракции «Голоса» в парламенте Сергей Рахманин отметил, что документ может стать базой для стратегии освобождения и реинтеграции оккупированных Донбасса и Крыма.

Представленный план предусматривает прекращение огня на Донбассе на срок не менее шести месяцев. Предусматривает создание демилитаризованной зоны, введение международной полицейской миссии и начало разоружения. В документе прописаны пункты о создании условий для деоккупации, само начало деоккупации и временная международная администрация. Указывается и о завершении деоккупации и начале реинтеграции Донбасса, выборах на освобожденных территориях и возвращении Крыма.

С полной версией документа можно ознакомиться здесь.

Напомним, в МИД Украины заявляли, что минские договоренности нужно заменить новым документом, поскольку некоторые пункты этих соглашений невозможно реализовать. Киев уже работает над новой редакцией минских соглашений.