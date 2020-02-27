«Голос» презентував план деокупації Криму та Донбасу. Фото: «Голос» у Facebook

https://racurs.ua/ua/n134369-golos-predstavyv-sviy-plan-deokupaciyi-krymu-ta-donbasu-dokument-video.html

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Партія «Голос» 27 лютого представила «План холодної деокупації Криму та Донбасу».

У політсилі стверджують, що документ містить реалістичні кроки, необхідні для звільнення та реінтеграції окупованих Росією Донбасу та Криму. Нинішні мінські угоди не вирішують питання українського суверенітету, не дають ключової відповіді на запитання, як повернути Крим та окуповані райони Донбасу. Про це на презентації плану деокупації заявив голова партії «Голос» Святослав Вакарчук.

Голова фракції «Голосу» в парламенті Сергій Рахманін наголосив, що документ може стати базою для стратегії звільнення та реінтеграції окупованих Донбасу та Криму.

Представлений план передбачає припинення вогню на Донбасі на термін, не менше шести місяців. Передбачає створення демілітаризованої зони, введення міжнародної поліцейської місії й початок роззброєння. У документі прописані пункти про створення умов для деокупації, сам початок деокупації та тимчасова міжнародна адміністрація. Вказується і про завершення деокупації та початок реінтеграції Донбасу, вибори на звільнених територіях й повернення Криму.

З повною версією документу можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, в МЗС України заявляли, що мінські домовленості потрібно замінити новим документом, оскільки деякі пункти цих угод неможливо реалізувати. Київ вже працює над новою редакцією мінських угод.