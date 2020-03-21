Зміни клімату: несподіване значне джерело вуглецю виявили біля арктичного узбережжя

Підземні арктичні води виявилися значним джерелом вуглецю

https://racurs.ua/ua/n135559-zminy-klimatu-nespodivane-znachne-djerelo-vuglecu-vyyavyly-bilya-arktychnogo-uzberejjya.html

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У Арктиці учені у регіоні моря Бофорта виявили невідоме раніше значне джерело вуглецю.

Це відкриття викликає занепокоєння дослідників через його потенційне значення для змін клімату на Землі, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на результати дослідження учених з Техаського університету (США).

Виявилося, що вуглець у значній концентрації потрапляє до арктичних прибережних вод завдяки підземним водам, що протікають зверху вічної мерзлоти. В результаті у море у зв’язку з потеплінням потрапляють вуглець та інші речовини, котрі були «поховані» у вічній мерзлоті впродовж тисяч років.

До того ж, оскільки ця вода рухається з суші в море під поверхнею, вона не контактує з сонячним світлом, який розкладає органічний вуглець у річках по мірі того, як їхні води досягають океанів.

Це має значний вплив на екосистеми прибережних вод, наголошують дослідники.

Ми повинні почати по-іншому думати про підземні води, — переконані вчені.

Підземні води, як відомо, важливі для доставки вуглецю та інших поживних речовин до океанів, але в Арктиці, де багато води залишається «у пастці» в замерзлій землі, їхня роль вважалася значно меншою.

Тепер же вчені з подивом дізналися, що роль підземних вод у цьому процесі в регіоні моря Бофорта майже дорівнює внеску річок регіону влітку.

Арктика нагрівається вдвічі більше, ніж решта планети. З цим настає танення вічної мерзлоти і поява водоносних горизонтів, — наголошують учені. — Цілком імовірно, що ґрунтові води в Арктиці відіграватимуть все більше значення в майбутньому.

Нагадаємо, торік американські вчені дійшли висновку, що арктичні озера становлять меншу загрозу для клімату Землі, ніж вважалося раніше.