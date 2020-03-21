Изменения климата: неожиданный значительный источник углерода обнаружили у арктического побережья

Подземные арктические воды оказались значительным источником углерода

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В Арктике ученые в регионе моря Бофорта обнаружили неизвестный ранее значительный источник углерода.

Это открытие вызывает беспокойство исследователей из-за его потенциального значения для изменений климата на Земле, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на результаты исследования ученых из Техасского университета (США).

Оказалось, что углерод в значительной концентрации попадает в арктические прибрежные воды благодаря подземным водам, протекающих сверху вечной мерзлоты. В результате в море в связи с потеплением попадают углерод и другие вещества, которые были «похоронены» в вечной мерзлоте на протяжении тысяч лет.

К тому же, поскольку эта вода движется с суши в море под поверхностью, она не контактирует с солнечным светом, который разлагает органический углерод в реках по мере того, как их воды достигают океанов.

Это имеет значительное влияние на экосистемы прибрежных вод, подчеркивают исследователи.

Мы должны начать по-другому думать о подземных водах, — убеждены ученые.

Подземные воды, как известно, важны для доставки углерода и других питательных веществ к океанам, но в Арктике, где много воды остается «в ловушке» в замерзшей земле, их роль считалась значительно меньшей.

Теперь же ученые с удивлением узнали, что роль подземных вод в этом процессе в регионе моря Бофорта почти равна вкладу рек региона летом.

Арктика нагревается вдвое больше, чем остальные планеты. С этим наступает таяние вечной мерзлоты и появление водоносных горизонтов, — отмечают ученые. — Вполне вероятно, что грунтовые воды в Арктике будут играть все большее значение в будущем.

Напомним, в прошлом году американские ученые пришли к выводу, что арктические озера составляют меньшую угрозу для климата Земли, чем считалось ранее.