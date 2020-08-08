День будівельника. Фото: New-Vist

https://racurs.ua/ua/n142229-9-serpnya-svyatkuut-den-budivelnyka-a-kuchma-vidznachaie-den-narodjennya.html

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9 серпня День будівельника відзначають в Україні та деяких країнах пострадянського простору. Традиційно це професійне свято відзначається у другу неділю серпня.

Як правило, до цього дня здаються нові об'єкти: школи, лікарні, мости, житлові будинки. У День будівельника проходять різні урочисті зустрічі та концерти для працівників галузі.

Щороку 9 серпня відзначається Всесвітній день книголюбів, який з’явився у США. Це свято відзначають письменники, поети, літератори та видавці, друкарні, книжкові магазини і крамниці, а також читачі, для яких власне книга і створюється.

9 серпня також вшановують пам’ять святого великомученика Пантелеймона. До хрещення святий носив ім’я Пантолеон і був відомим лікарем. Християнин Єрмолай хрестив лікаря і назвав його Пантелеймоном.

Лікар щиро увірував у Христа, коли звернувся до нього з молитвою про порятунок дитини, яку вкусила отруйна змія, і отримав допомогу. Після цього випадку Пантелеймон вирішив присвятити своє життя порятунку людей від хвороб, причому лікував усіх безоплатно.

Імператор Максиміан довідався про те, що лікар допомагає християнам у тюрмах і запропонував Пантелеймону відректися від віри. У відповідь святий запропонував знайти важкого хворого і влаштувати випробування: хто вилікує його (лікар-християнин або лікар-язичник), того віра істинна. Суперечку виграв Пантелеймон і багато язичників після цього стали християнами.

Розгніваний імператор наказав стратити лікаря. За переказами, мученика прив’язали до оливи, а після того як йому відрубали голову, дерево зразу покрилося плодами.

На Русі Пантелеймона ще називали Качановим. Пов’язано це з тим, що у цей час починають завиватися капустяні вилки. Тому було прийнято діставати з комор капусту минулого врожаю і пекти пиріжки з листкового тіста. Випічкою пригощали дітей, а також жебраків і мандрівників.

У 1938 році 9 серпня у селі Чайкине Чернігівської області народився другий президент України Леонід Кучма.

У 1992 році Кучма став прем'єр-міністром України, отримавши фактично диктаторські повноваження: він мав право видавати прирівняні до законів декрети та призначати керівників регіонів. Коли дія закону, який давав таку владу, завершилася, Кучма подав у відставку. Це сталося у жовтні 1993 року.

У липні 1994 року Кучму вперше обрали президентом України. На наступних виборах у 1999 році Кучма знову здобув перемогу.

У 2001 році Верховна Рада кілька разів намагалася розпочати щодо Кучми процедуру імпічменту. Після закінчення президентського терміну в 2005 році Кучма зайнявся громадською діяльністю.

Як відомо, 9 серпня 1945 року США скинули ядерну бомбу на японське місто Нагасакі. Згідно зі звітом префектури Нагасакі, «люди і тварини загинули майже миттєво» на відстані до 1 км від епіцентру вибуху. Майже всі будинки у радіусі 2 км були зруйновані, а сухі, займисті матеріали, такі як папір, запалали на відстані до 3 км від епіцентру.

Тільки 12% будівель міста залишилися неушкодженими. Хоча в Нагасакі не виникло вогняного смерчу, спостерігалися численні локальні пожежі.

Цього дня народилися: