День строителя. Фото: New-Vist

https://racurs.ua/n142229-9-avgusta-prazdnuut-den-stroitelya-a-kuchma-otmechaet-den-rojdeniya.html

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9 августа День строителя отмечают в Украине и некоторых странах постсоветского пространства. Традиционно этот профессиональный праздник отмечается во второе воскресенье августа.

Как правило, к этому дню сдаются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома. В День строителя проходят различные торжественные встречи, поздравительные концерты для работников отрасли.

Ежегодно 9 августа отмечается Всемирный день книголюбов, который первоначально появился в США. Этот праздник отмечают писатели, поэты, литераторы и издатели, типографии, книжные магазины и лавки, а также читатели, для которых собственно книга и создается.

9 августа также чтят память святого великомученика Пантелеимона. До крещения святой носил имя Пантолеон и был известным лекарем. Христианин Ермолай крестил лекаря и нарек его Пантелеимоном.

Лекарь искренне уверовал во Христа, когда обратился к нему с молитвой о спасении ребенка, укушенного змеей, и получил помощь. После этого случая Пантелеимон решил посвятить свою жизнь спасению людей от болезней, причем лечил всех безвозмездно.

Император Максимиан, узнавший о том, что лекарь помогает христианам в тюрьмах, предложил Пантелеимону отречься от веры. В ответ святой предложил найти тяжелого больного и устроить испытание: кто излечит его (врач-христианин или врач-язычник), того вера и истинна. Спор выиграл Пантелеимон, и многие язычники после этого обратились в христианство.

Разгневанный император приказал казнить лекаря. По преданию, мученика привязали к оливе, а после того как ему отрубили голову, дерево тут же покрылось плодами.

На Руси Пантелеимона еще называли Кочанный, или Кочанник. Связано это с тем, что в это время начинают завиваться капустные вилки. Поэтому было принято доставать из кладовых оставшуюся с прошлого урожая капусту и печь пирожки из слоеного теста. Выпечкой угощали детей, а также нищих и странников.

В 1938 году 9 августа в селе Чайкино Черниговской области родился второй президент Украины Леонид Кучма.

В 1992 году Кучма стал премьер-министром Украины, получив фактически диктаторские полномочия: он имел право издавать приравненные к законам декреты и назначать руководителей регионов. Когда действие закона, дававшего такую власть, завершилось, Кучма подал в отставку. Это произошло в октябре 1993 года.

В июле 1994 года Кучму впервые избрали президентом Украины. На следующих выборах в 1999 году Кучма снова одержал победу.

В 2001 году Верховная Рада несколько раз пыталась начать в отношении Кучмы процедуру импичмента. После окончания президентского срока в 2005 году Кучма занялся общественной деятельностью.

Как известно, 9 августа 1945 года США сбросили ядерную бомбу на японский город Нагасаки. Согласно отчету префектуры Нагасаки, «люди и животные погибли почти мгновенно» на расстоянии до 1 км от эпицентра взрыва. Почти все дома в радиусе 2 км были разрушены, а сухие, возгорающиеся материалы, такие как бумага, воспламенялись на расстоянии до 3 км от эпицентра.

Только 12% зданий города остались неповрежденными. Хотя в Нагасаки не возникло огненного смерча, наблюдались многочисленные локальные пожары.

В этот день родились: