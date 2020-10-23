День працівників реклами. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n145506-23-jovtnya-svyatkuut-den-pracivnykiv-reklamy-ta-mijnarodnyy-den-snigovogo-barsa.html

Ракурс

23 жовтня в Україні відзначається День працівникі́в реклами — професійне свято працівників рекламної сфери, рекламодавців, маркетологів та піарників. Свято відзначається щороку 23 жовтня, з 1994 року. День працівників реклами є днем творчих людей, які роблять внесок у розвиток торгівлі та економіки.

Слово «реклама» походить від латинського reclamare — викрикувати. За свідченнями культурологів у древніх римлян урочисті процесії, завершальні тріумфальні події, включали елементи реклами: хвалебні промови, демонстрація здобутих у боях трофеїв.

В античності політична реклама здебільшого була у вигляді написів, які висікалися на статуях правителів і полководців. А у Середньовіччі «рекламна» конкуренція виявлялася переважно в усній формі — вигуки торговців, заклики розносників і бродячих ремісників.

У світі 23 жовтня святкують Міжнародний день ірбіса — снігового барса. Це свято засноване на Всесвітньому форумі зі збереження снігового барса у 2013 році. Великий за розміром, швидкий і обережний сніговий барс належить до родини котячих і мешкає високо в горах центральної та південної Азії та південного Сибіру. Але попри великий ареал проживання, побачити його в природному середовищі практично неможливо.

Сніговий барс внесений до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи, і має статус тварини, що знаходиться під загрозою вимирання.

У цей день сталося:

1864 — за імператорським наказом ліквідовано Азовське козацьке військо;

1917 — Павла Скоропадського обрано гетьманом українського козацтва;

1946 — розпочалося перше засідання Генеральної Асамблеї ООН;

1956 — в столиці Угорщини, Будапешті почалося антирадянське повстання: 200-тисячна народна демонстрація солідарності з повсталими робітниками Польської Народної Республіки, яка пройшла від пам’ятника польському полководцю Бему до пам’ятника Петефі була розстріляна прорадянською службою безпеки. Після цього в Угорській Народній Республіці почалося загальнонаціональне антирадянське повстання;

1990 — Верховна Рада УРСР, внаслідок Революції на Граніті проголосувала за відставку прем'єр-міністра Масола;

1994 — Держдума РФ прийняла закон про зупинку поділу Чорноморського флоту між Росією та Україною;

2001 — компанія Apple представляє перший iPod.

У цей день народилися:

1698 — Анж Жак Ґабріель, французький архітектор, один з основоположників і найбільших майстрів французького класицизму XVIII ст.;

1817 — П'єр Ларусс, французький філолог, письменник, педагог, мовознавець, лексикограф та видавець; започаткував видання 17-томного Великого універсального словника 19 сторіччя;

1868 — Фредерік Ланчестер, англійський ерудит і інженер, зробив значний внесок ув автомобілебудування, аеродинаміку;

1886 — Харитон Славоросов, український авіаінженер, спортсмен. Один з перших авіаторів Російської імперії. Жертва сталінського терору;

1898 — Гайсинський Моїз, французький хімік українсько-єврейського походження, один з основоположників радіаційної хімії. Навчався в Харківському університеті;

1905 — Фелікс Блох, швейцарсько-американський фізик;

1927 — Лешек Колаковський, польський філософ;

1928 — Артур Войтецький, український кінорежисер;

1936 — Людмила Іванівна Нуйкіна — радянська розвідниця-нелегал, полковник у відставці Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації;

1940 — Пеле (Едсон Арантес ду Насіменту), бразильський футболіст, трикратний чемпіон світу (1958, 1962, 1970 рр.), міністр молоді та спорту Бразилії;

1959 — Сем Реймі, актор;

1978 — Яна Дементьєва, українська веслувальниця, олімпійська чемпіонка;

1989 — Андрій Ярмоленко, український футболіст, гравець Боруссії Дортмунд та збірної України з футболу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перенесення робочих днів на свята у 2021 році. Так, згідно з постановою уряду, українці відпочиватимуть чотири дні поспіль.