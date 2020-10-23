День рекламщика. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n145506-23-oktyabrya-otmechaut-den-rabotnikov-reklamy-i-mejdunarodnyy-den-snejnogo-barsa.html

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23 октября в Украине отмечается День работников рекламы — профессиональный праздник работников рекламной сферы, рекламодателей, маркетологов и пиарщиков. Праздник отмечается ежегодно 23 октября, с 1994 года. День работников рекламы является днем ​​творческих людей, которые вносят вклад в развитие торговли и экономики.

Слово «реклама» происходит от латинского reclamare — выкрикивать. По свидетельствам культурологов, у древних римлян торжественные процессии, завершающие триумфальные события, включали элементы рекламы: хвалебные речи, демонстрации добытых в сражениях трофеев.

В античности политическая реклама по большей части была в виде надписей, которые высекались на статуях правителей и полководцев. А в Средневековье «рекламная» конкуренция проявлялась преимущественно в устной форме — выкрики торговцев, призывы разносчиков и бродячих ремесленников.

В мире 23 октября отмечают Международный день ирбиса — снежного барса. Этот праздник учрежден на Всемирном форуме по сохранению снежного барса в 2013 году. Большой по размеру, быстрый и осторожный снежный барс относится к семейству кошачьих и обитает высоко в горах центральной и южной Азии и южной Сибири. Но несмотря на большой ареал обитания, увидеть его в естественной среде практически невозможно.

Снежный барс внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и имеет статус животного, находящегося под угрозой вымирания.

В этот день произошло:

1864 — по императорскому приказу ликвидировано Азовское казацкое войско;

1917 — Павел Скоропадский избран гетьманом украинского казачества;

1946 — началось первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН;

1956 — в столице Венгрии, Будапеште началось антисоветское восстание: двухсоттысячная народная демонстрация солидарности с восставшими рабочими Польской Народной Республики, которая прошла от памятника польскому полководцу Бему к памятнику Петефи была расстреляна просоветской службой безопасности. После этого в Венгерской Народной Республике началось общенациональное антисоветское восстание;

1990 — Верховный Совет УССР, в результате революции на граните, проголосовал за отставку премьер-министра Масола;

1994 — Госдума РФ приняла закон об остановке раздела Черноморского флота между Россией и Украиной;

2001 — компания Apple представляет первый iPod.

В этот день родились:

1698 — Анж Жак Габриэль, французский архитектор, один из основоположников и крупнейших мастеров французского классицизма XVIII века;

1817 — Пьер Ларусс, французский филолог, писатель, педагог, языковед, лексикограф и издатель; начал издание 17-томного Большого универсального словаря 19 века;

1868 — Фредерик Ланчестер, английский эрудит и инженер, внес значительный вклад заключенных автомобилестроения, аэродинамику;

1886 — Харитон Славоросов, украинский авиаинженер, спортсмен. Один из первых авиаторов Российской империи. Жертва сталинского террора;

1898 — Гайсинский Моиз, французский химик украинско-еврейского происхождения, один из основоположников радиационной химии. Учился в Харьковском университете;

1905 — Феликс Блох, швейцарско-американский физик;

1927 — Колаковский, польский философ;

1928 — Артур Войтецкий, украинский кинорежиссер;

1936 — Людмила Ивановна Нуйкин — советская разведчица-нелегал, полковник в отставке Службы внешней разведки Российской Федерации;

1940 — Пеле (Эдсон Арантес ду Насименту), бразильский футболист, трехкратный чемпион мира (1958, 1962, 1970), министр молодежи и спорта Бразилии;

1959 — Сэм Рэйми, актер;

1978 — Яна Дементьева, украинская спортсменка, олимпийская чемпионка;

1989 — Андрей Ярмоленко, украинский футболист, игрок Боруссии Дортмунд и сборной Украины по футболу.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины принял решение о переносе рабочих дней на праздники в 2021 году. Так, согласно постановлению правительства, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд.