В Оксфорді не знайшли слова для опису 2020 року, фото — ТАСС

https://racurs.ua/ua/n146863-v-oksfordi-ne-znayshly-slova-dlya-opysu-2020-roku.html

Ракурс

Оксфордський словник англійської мови не зміг виділити тільки одне найважливіше слово 2020 року. Замість цього вчені опублікували декілька термінів, які найбільш повно описують цей час.

Про це повідомляється на офіційному сайті словника, який за традицією в листопаді називає свою версію слова року.

Англійська мова, як і всі ми, була змушена швидко і неодноразово адаптуватися в цьому році. З огляду на феноменальний масштаб змін і розвитку мови протягом 2020 року, в Oxford Languages прийшли до висновку, що його не можна чітко описати одним словом, — йдеться в заяві.

Оксфордські лексикографи розмістили в календарі року, що минає, найбільш згадувані слова в залежності від тієї чи іншої події.

У січні, коли Австралія була охоплена пожежами, таким стало слово bushfire — «руйнівна лісова пожежа», а також «імпічмент» — в першому місяці 2020 року в Сенаті Конгресу США в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа почали розглядати звинувачення, висунуті стосовно американського лідера.

Навесні в список слів і виразів увійшли кілька понять, пов’язаних з пандемією, що вразила в цьому році планету і змінила уклад життя мільярдів людей. Це coronavirus («коронавірус»), COVID-19 (хвороба, що викликається коронавірусом), lockdown (примусові карантинні заходи, що вводяться владою для стримування поширення COVID-19), social distancing («соціальне дистанціювання»), reopening («відновлення»).

Також лексикографи відзначили прикметник «білоруський» як одне зі слів серпня 2020 року у зв’язку з переобранням в Білорусі Олександра Лукашенка на шостий президентський термін.

Торік Оксфордський словник виділив словосполучення «надзвичайна кліматична ситуація» (climate emergency), яке визначається як «ситуація, при якій необхідне прийняття термінових заходів для запобігання зміни клімату та недопущення пов’язаного з цим потенційно необоротних втрат для навколишнього середовища».