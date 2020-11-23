В Оксфорде не нашли слова для описания 2020 года, фото — ТАСС

https://racurs.ua/n146863-v-oksforde-ne-nashli-slova-dlya-opisaniya-2020-goda.html

Ракурс

Оксфордский словарь английского языка не смог выделить только одно важное слово 2020 года. Вместо этого ученые опубликовали несколько терминов, наиболее полно описывающих это время.

Об этом сообщается на официальном сайте словаря, который по традиции в ноябре называет свою версию слова года.

Английский язык, как и все мы, был вынужден быстро и неоднократно адаптироваться в этом году. Учитывая феноменальный масштаб изменений и развитие языка на протяжении 2020 года, в Oxford Languages пришли к выводу, что его нельзя четко описать одним словом, — говорится в заявлении.

Оксфордские лексикографы разместили в календаре уходящего года наиболее упоминаемые слова в зависимости от того или иного события.

В январе, когда Австралия была охвачена пожарами, таким стало слово bushfire — «разрушительный лесной пожар», а также «импичмент» — в первом месяце 2020 году в Сенате Конгресса США в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа начали рассматривать обвинения, выдвинутые в отношении американского лидера.

Весной в список слов и выражений вошли несколько понятий, связанных с пандемией, поразившей в этом году планету и изменившей уклад жизни миллиардов людей. Это coronavirus («коронавирус»), COVID-19 (болезнь, вызываемая коронавирусом), lockdown (принудительные карантинные меры, вводимые властями для сдерживания распространения COVID-19), social distancing («социальное дистанцирование»), reopening («восстановление»).

Также лексикографы отметили прилагательное «белорусский» как одно из слов августа 2020 года в связи с переизбранием в Беларуси Александра Лукашенко на шестой президентский срок.

В прошлом году Оксфордский словарь выделил словосочетание «чрезвычайная климатическая ситуация» (climate emergency), которое определяется как «ситуация, при которой необходимо принятие срочных мер по предотвращению изменения климата и недопущения связанного с этим потенциально необратимых потерь для окружающей среды».