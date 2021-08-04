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Уряд схвалив Стратегію енергетичної безпеки, фото: «5 канал»
Стратегію енергобезпеки України схвалив Кабмін — деталіhttps://racurs.ua/ua/n158358-strategiu-energobezpeky-ukrayiny-shvalyv-kabmin-detali.htmlРакурс
Стратегію енергетичної безпеки схвалив Кабінет міністрів під час свого засідання сьогодні, 4 серпня.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.
У документі міститься аналіз загроз енергетичній безпеці, описуються цілі та завдання, які спрямовані на запобігання виникнення ситуацій, що здатні створити загрозі енергетичній безпеці, — зазначив Гончаренко.
Стратегія охоплює період до 2025 року. Нею визначено низку напрямків загроз енергетичній безпеці національного рівня. Зокрема:
- кіберінциденти щодо об'єктів критичної інфраструктури;
- вплив на енергетичний сектор груп впливу;
- перешкоджання з боку Росії об'єднанню систем України та Євросоюзу;
- зволікання з імплементацією рішень щодо відмови від використання вугілля;
- вплив змін клімату на структуру енергоспоживання;
- спротив введенню європейських правил прозорого функціонування енергетичних ринків;
- неефективна діяльність підприємств паливно-енергетичного комплексу в ринкових умовах;
- недостатній рівень регулювання монополій;
- втрата науково-технічного потенціалу енергетичного сектору;
- високий рівень викидів парникових газів підприємствами паливно-енергетичного комплексу;
- поглиблення енергетичної бідності споживачів.
Ця стратегія розроблена на виконання указів президента від вересня 2020 року, якими вводилося в дію відповідне рішення РНБО.
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