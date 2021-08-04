Уряд схвалив Стратегію енергетичної безпеки, фото: «5 канал»

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Стратегію енергетичної безпеки схвалив Кабінет міністрів під час свого засідання сьогодні, 4 серпня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

У документі міститься аналіз загроз енергетичній безпеці, описуються цілі та завдання, які спрямовані на запобігання виникнення ситуацій, що здатні створити загрозі енергетичній безпеці, — зазначив Гончаренко.



Стратегія охоплює період до 2025 року. Нею визначено низку напрямків загроз енергетичній безпеці національного рівня. Зокрема:

кіберінциденти щодо об'єктів критичної інфраструктури;

вплив на енергетичний сектор груп впливу;

перешкоджання з боку Росії об'єднанню систем України та Євросоюзу;

зволікання з імплементацією рішень щодо відмови від використання вугілля;

вплив змін клімату на структуру енергоспоживання;

спротив введенню європейських правил прозорого функціонування енергетичних ринків;

неефективна діяльність підприємств паливно-енергетичного комплексу в ринкових умовах;

недостатній рівень регулювання монополій;

втрата науково-технічного потенціалу енергетичного сектору;

високий рівень викидів парникових газів підприємствами паливно-енергетичного комплексу;

поглиблення енергетичної бідності споживачів.

Ця стратегія розроблена на виконання указів президента від вересня 2020 року, якими вводилося в дію відповідне рішення РНБО.