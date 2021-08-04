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Правительство одобрило Стратегию энергетической безопасности, фото: «5 канал»
Стратегию энергобезопасности Украины одобрил Кабмин — деталиhttps://racurs.ua/n158358-strategiu-energobezopasnosti-ukrainy-odobril-kabmin-detali.htmlРакурс
Стратегию энергетической безопасности одобрил Кабинет министров во время своего заседания сегодня, 4 августа.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
В документе содержится анализ угроз энергетической безопасности, описываются цели и задачи, направленные на предотвращение возникновения ситуаций, способных создать угрозу энергетической безопасности, — отметил Гончаренко.
Стратегия охватывает период до 2025 года. Ею определен ряд направлений угроз энергетической безопасности национального уровня. В частности:
- киберинциденты относительно объектов критической инфраструктуры;
- влияние на энергетический сектор групп влияния;
- препятствование со стороны России объединению систем Украины и Евросоюза;
- промедление с выполнением решений об отказе от использования угля;
- влияние изменений климата на структуру энергопотребления;
- сопротивление введению европейских правил прозрачного функционирования энергетических рынков;
- неэффективная деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса в рыночных условиях;
- недостаточный уровень регулирования монополий;
- потеря научно-технического потенциала энергетического сектора;
- высокий уровень выбросов парниковых газов предприятиями топливно-энергетического комплекса;
- углубление энергетической бедности потребителей.
Эта стратегия разработана во исполнение указов президента с сентября 2020 года, которыми вводилось в действие соответствующее решение СНБО.
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