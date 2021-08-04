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Правительство одобрило Стратегию энергетической безопасности, фото: «5 канал»

Стратегию энергобезопасности Украины одобрил Кабмин — детали

4 авг 2021, 15:59
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Стратегию энергетической безопасности одобрил Кабинет министров во время своего заседания сегодня, 4 августа.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

В документе содержится анализ угроз энергетической безопасности, описываются цели и задачи, направленные на предотвращение возникновения ситуаций, способных создать угрозу энергетической безопасности, — отметил Гончаренко.


Стратегия охватывает период до 2025 года. Ею определен ряд направлений угроз энергетической безопасности национального уровня. В частности:

  • киберинциденты относительно объектов критической инфраструктуры;
  • влияние на энергетический сектор групп влияния;
  • препятствование со стороны России объединению систем Украины и Евросоюза;
  • промедление с выполнением решений об отказе от использования угля;
  • влияние изменений климата на структуру энергопотребления;
  • сопротивление введению европейских правил прозрачного функционирования энергетических рынков;
  • неэффективная деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса в рыночных условиях;
  • недостаточный уровень регулирования монополий;
  • потеря научно-технического потенциала энергетического сектора;
  • высокий уровень выбросов парниковых газов предприятиями топливно-энергетического комплекса;
  • углубление энергетической бедности потребителей.

Эта стратегия разработана во исполнение указов президента с сентября 2020 года, которыми вводилось в действие соответствующее решение СНБО.

Источник: Ракурс


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