Правительство одобрило Стратегию энергетической безопасности, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n158358-strategiu-energobezopasnosti-ukrainy-odobril-kabmin-detali.html

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Стратегию энергетической безопасности одобрил Кабинет министров во время своего заседания сегодня, 4 августа.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

В документе содержится анализ угроз энергетической безопасности, описываются цели и задачи, направленные на предотвращение возникновения ситуаций, способных создать угрозу энергетической безопасности, — отметил Гончаренко.



Стратегия охватывает период до 2025 года. Ею определен ряд направлений угроз энергетической безопасности национального уровня. В частности:

киберинциденты относительно объектов критической инфраструктуры;

влияние на энергетический сектор групп влияния;

препятствование со стороны России объединению систем Украины и Евросоюза;

промедление с выполнением решений об отказе от использования угля;

влияние изменений климата на структуру энергопотребления;

сопротивление введению европейских правил прозрачного функционирования энергетических рынков;

неэффективная деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса в рыночных условиях;

недостаточный уровень регулирования монополий;

потеря научно-технического потенциала энергетического сектора;

высокий уровень выбросов парниковых газов предприятиями топливно-энергетического комплекса;

углубление энергетической бедности потребителей.

Эта стратегия разработана во исполнение указов президента с сентября 2020 года, которыми вводилось в действие соответствующее решение СНБО.