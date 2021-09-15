На 16 вересня припадає Міжнародний день охорони озонового шару

https://racurs.ua/ua/n160223-16-veresnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-ohorony-ozonovogo-sharu.html

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16 вересня у світі щороку відзначають Міжнародний день охорони озонового шару. Це свято було проголошене ООН у 1994 році.

Дату 16 вересня обрано, оскільки саме цього дня у 1987 році в Монреалі (Канада) відповідно до Віденської конвенції був розроблений Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар, який був підписаний і набув чинності 1 січня 1989 року.

Мета цього протоколу — захист озонового шару за допомогою скорочення або припинення виробництва і споживання деяких хімічних речовин, які його руйнують.

Україна Віденську конвенцію підписала у 1995 році, а ратифікували у 1996 році. А 20 вересня 1998 року наша держава приєдналася і до Монреальського протоколу.

Також на 16 вересня припадає неофіційне свято День колекціонування каменів. Діти збирають каміння, тому що це весело, але й дорослим для відзначення цього свята не обов’язково бути геологом — цей день, наприклад, є чудовою можливістю вирушити в місця зі скам’янілостями в пошуках кам’яних скарбів.

Існує безліч захоплюючих можливостей відсвяткувати День збору гірських порід незабутнім способом.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять низки мучеників — Анфима, єпископа Нікомидійського, Феофіла, диякона, мучеників Дорофея, Мардонія, Мігдонія, Петра, Індіса, Горгонія, Зинона, мучениці Домни діви і мученика Євфимія.

У народі вважалося, що цього дня слід роздавати вбогим та бідним придатні, але непотрібні речі.

Народні прикмети: