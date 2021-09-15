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На 16 сентября приходится Международный день охраны озонового слоя

16 сентября отмечают Международный день охраны озонового слоя

15 сен 2021, 20:30
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16 сентября во мире ежегодно отмечается Международный день охраны озонового слоя. Этот праздник был провозглашен ООН в 1994 году.

Дата 16 сентября выбрана, поскольку именно в этот день в 1987 году в Монреале (Канада) в соответствии с Венской конвенции был разработан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, который был подписан и вступил в силу 1 января 1989 года.

Цель этого протокола — защита озонового слоя за счет сокращения или прекращения производства и потребления некоторых химических веществ, которые его разрушают.

Украина Венскую конвенцию подписала в 1995 году, а ратифицировали в 1996 году. А 20 сентября 1998 года наше государство присоединилось и к Монреальскому протоколу.

Также на 16 сентября приходится неофициальный праздник День коллекционирования камней. Дети собирают камни, потому что это весело, но и взрослым для празднования этого праздника не обязательно быть геологом — это день, например, является отличной возможностью отправиться в места с окаменелостями в поисках каменных сокровищ.

Существует множество увлекательных возможностей отпраздновать День сбора горных пород незабываемым способом.

Православная церковь в этот день чтит память ряда мучеников — Анфима, епископа Никомидийского, Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия.


В народе считалось, что в этот день следует раздавать нищим и бедным пригодные, но ненужные вещи.

Народные приметы:

  • теплая погода в этот день — к затяжной зиме;
  • если в этот день после обеда пошел дождь — непогода затянется надолго;
  • если муравьи строят большие муравейники — зима затянется надолго;
  • туманная погода в этот день обещает легкие и спокойные полевые работы;
  • если грибов и ягод мало — следующий год будет неурожайным;
  • туман в новолуние или в полнолуние — к ясной погоде.

Источник: Ракурс


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