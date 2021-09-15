16 сентября отмечают Международный день охраны озонового слояhttps://racurs.ua/n160223-16-sentyabrya-otmechaut-mejdunarodnyy-den-ohrany-ozonovogo-sloya.htmlРакурс
16 сентября во мире ежегодно отмечается Международный день охраны озонового слоя. Этот праздник был провозглашен ООН в 1994 году.
Дата 16 сентября выбрана, поскольку именно в этот день в 1987 году в Монреале (Канада) в соответствии с Венской конвенции был разработан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, который был подписан и вступил в силу 1 января 1989 года.
Цель этого протокола — защита озонового слоя за счет сокращения или прекращения производства и потребления некоторых химических веществ, которые его разрушают.
Украина Венскую конвенцию подписала в 1995 году, а ратифицировали в 1996 году. А 20 сентября 1998 года наше государство присоединилось и к Монреальскому протоколу.
Также на 16 сентября приходится неофициальный праздник День коллекционирования камней. Дети собирают камни, потому что это весело, но и взрослым для празднования этого праздника не обязательно быть геологом — это день, например, является отличной возможностью отправиться в места с окаменелостями в поисках каменных сокровищ.
Существует множество увлекательных возможностей отпраздновать День сбора горных пород незабываемым способом.
Православная церковь в этот день чтит память ряда мучеников — Анфима, епископа Никомидийского, Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия.
В народе считалось, что в этот день следует раздавать нищим и бедным пригодные, но ненужные вещи.
Народные приметы:
- теплая погода в этот день — к затяжной зиме;
- если в этот день после обеда пошел дождь — непогода затянется надолго;
- если муравьи строят большие муравейники — зима затянется надолго;
- туманная погода в этот день обещает легкие и спокойные полевые работы;
- если грибов и ягод мало — следующий год будет неурожайным;
- туман в новолуние или в полнолуние — к ясной погоде.