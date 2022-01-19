Гробниці у формі замкової щілини з боків поховальної алеї в оазисі Аль-Хаїт, фото: Університет Західної Австралії

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Ракурс

У Саудівській Аравії в розташованих на північному заході країни округах Алула і Хайбар учені із Університету Західної Австралії виявили незвичайну мережу доріг, уздовж яких розташовані добре збережені гробниці бронзового віку.

Вік цих «поховальних алей» становить 4,5 тис. років. Про це повідомляє прес-служба вишу.

Це відкриття було зроблене шляхом поєднання вивчення супутникових знімків місцевості, аерофотозйомки з вертольота, наземного обстеження та розкопок.

Загалом на площі 160 тис. кв. км було виявлено близько 17,8 тис. гробниць, 80 з яких було відібрано для подальших досліджень. Радіовуглецевий аналіз показав, що більшість цих гробниць була побудована у проміжку між 2600 та 2000 роками до нашої ери.

Поховальні алеї були головною мережею доріг свого часу і показують, що населення, яке проживало на Аравійському півострові 4,5 тис. років тому, було набагато більш соціально та економічно пов’язане одне з одним, ніж ми вважали раніше, — наголошують дослідники.

Такі «поховальні алеї» тягнулися на сотні, а то й тисячі кілометрів. Найбільша концентрація надгробних пам’яток на цих алеях була розташована поблизу постійних джерел води, а напрям алей вказував на те, що населення використовувало їх для подорожей між основними оазисами, включаючи Хайбар, Ал-Ула та Тайма.

Дрібніші алеї зникають у ландшафтах, що оточують оазиси, що дозволяє припустити, що ці маршрути також використовувалися для переміщення стад домашніх тварин на прилеглі пасовища в періоди дощів.

Ці оази, особливо Хайбар, демонструють одні з найщільніших концентрацій похоронних пам’яток, відомих у всьому світі, — наголошують дослідники.

Велика кількість гробниць Бронзової доби, побудованих навколо них, говорить про те, що в цей час населення вже почало селитися на постійне місце проживання в цих місцях, додають дослідники.