Гробницы в форме замочной скважины по бокам погребальной аллеи в оазисе Аль-Хаит, фото: Университет Западной Австралии

https://racurs.ua/n165903-18-tysyach-grobnic-drevnie-pogrebalnye-allei-obnarujili-v-saudovskoy-aravii.html

Ракурс

В Саудовской Аравии в расположенных на северо-западе страны округах Алула и Хайбар ученые из Университета Западной Австралии обнаружили необычную сеть дорог, вдоль которых расположены хорошо сохранившиеся гробницы бронзового века.

Возраст этих «погребальных аллей» составляет 4,5 тыс. лет. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Это открытие было сделано путем сочетания спутниковых снимков местности, аэрофотосъемки с вертолета, наземного обследования и раскопок.

В общей сложности на площади 160 тыс. кв. км были обнаружены около 17,8 тыс. гробниц, 80 из которых были отобраны для дальнейших исследований. Радиоуглеродный анализ показал, что большинство этих гробниц были построены в промежутке между 2600 и 2000 годами до нашей эры.

Погребальные аллеи были главной сетью дорог своего времени и показывают, что население, проживавшее на Аравийском полуострове 4,5 тыс. лет назад, было гораздо более социально и экономически связано друг с другом, чем мы считали ранее, — подчеркивают исследователи.

Такие «погребальные аллеи» тянулись на сотни, а то и тысячи километров. Наибольшая концентрация надгробий на этих аллеях была расположена вблизи постоянных источников воды, а направление аллей указывало на то, что население использовало их для путешествий между основными оазисами, включая Хайбар, Ал-Ула и Тайма.

Более мелкие аллеи исчезают в ландшафтах, окружающих оазисы, что позволяет предположить, что эти маршруты также использовались для перемещения стад домашних животных на близлежащие пастбища в периоды дождей.

Эти оазисы, особенно Хайбар, демонстрируют одни из самых плотных концентраций погребальных памятников, известных во всем мире, — подчеркивают исследователи.

Большое количество гробниц Бронзового века, построенных вокруг них, говорит о том, что в это время население уже начало селиться на постоянное место жительства в этих местах, добавляют исследователи.