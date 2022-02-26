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Ракурс
Окупанти розмістили датчики наведення ракет на "Охмадтиті" - відео ЗСУ

Окупанти розмістили датчики наведення ракет на «Охматдиті» — відео ЗСУ

26 лют 2022, 19:56
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Російські окупанти збираються вбивати дітей. Попри брехливі заяви ворога, що мирне населення не є ціллю їхньої збройної агресії, очевидні факти свідчать про протилежне.

Вороги свідомо обрали за цілі своєї агресії хворих дітей. Прес-служба ЗСУ повідомила, що окупанти або їхні посібники розмістили датчики наведення для крилатих ракет на дитячій лікарні «Охмадтит».

Працівники помітили їх 26 лютого, але метадані з камери спостереження за лікарнею свідчать, що їх розмістили ще 18 лютого.

ЗСУ невідомо, скільки точно датчиків наведення було виявлено на стінах лікарні, проте їх виявили з усіх чотирьох сторін закладу.



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Закликаємо українців бути пильними і вчасно обстежувати по можливості усі доступні споруди. Прощення не буде — ворожа армія має бути знищена на українській землі до останнього загарбника, — йдеться у зверненні.

Джерело: Ракурс


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