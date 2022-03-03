Смерть ворогам – втрати серед російських окупантів підрахував Генштаб

https://racurs.ua/ua/n167869-smert-vorogam-vtraty-sered-rosiyskyh-okupantiv-pidrahuvav-genshtab.html

Ракурс

Вторгнення Росії в Україну супроводжується втратами російською техніки та окупантів. Генеральний штаб Збройних сил України підрахував приблизні втрати противника.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 березня орієнтовно склали:

особового складу — близько 9 тис. осіб,

танків — 217 од,

ББМ — 900 од,

артилерійських систем — 90,

РСЗВ — 42,

засоби ППО — 11,

літаків — 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів — 31 од (інформація уточнюється),

автомобільної техніки — 374,

легкі швидкісні катери — 2 од,

цистерн з ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3,

У Генштабі додали, що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Нагадаємо, окупаційні війська, не досягнувши успіху майже на всіх напрямках на яких здійснювали просування вперед знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст.

Вперше російські військові злочинці визнали факт масової загибелі та поранень власних солдатів. Під час чергового, вечірнього брифінгу офіційний представник російського Міністерства оборони оприлюднило власну інформацію про втрати російських окупаційних військ в Україні: 498 загиблих та 1597 поранених.