Кількість загиблих з 24 лютого військових та цивільних назвали на Харківщині

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188 людей, серед яких 122 цивільні, у тому числі п’ятеро дітей, загинули від поранень внаслідок артобстрілів та бойових дій на Харківщині.

Про це повiдомила поліція регіону увечері 4 березня. З 24 лютого, захищаючи Харківщину, загинули:

35 військових ЗСУ;

14 бійців тероборони;

шестеро нацгвардійців;

четверо поліцейських;

четверо прикордонники;

один працівник СБУ.

4 березня у Харкові горіли 30 будинків. Це сталося внаслідок обстрілів російськими військами. Такі дані від початку доби і до 16.00 наводять у Держслужбі з надзвичайних ситуацій регіону.

Ворог з новою силою проводив обстріли мирних кварталів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж, — йдеться у повідомленні ДСНС.

За словами речника служби Євгена Василенка, підрахувати точну кількість влучань у житлові будинки внаслідок обстрілів зараз неможливо. Російська артилерія б'є по Харкову майже увесь час, рятувальники встигають реагувати тільки на повідомлення про обвали будівель та пожежі, які виникли через влучання.

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Найбільше 4 березня знову дісталося Салтівці — це район на півночі міста. Загалом горіло близько 30 багатоквартирних та приватних житлових будинків.

Також рятувальники Харкова продовжують розбирати завали. Василенко говорить, працюють там де під бетоном та цеглою ще можуть залишатися люди. Сьогодні витягли кілька десятків потерпілих. Точну кількість врятованих та загиблих ДСНС обіцяє назвати вранці 5 березня.