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Ракурс
Дату третього раунду перемовин Києва та Москви назвав Арахамія

Дату третього раунду перемовин Києва та Москви назвав Арахамія

5 бер 2022, 18:56
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Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія підтвердив, що третій етап перемовин із Росією відбудеться у понеділок, 7 березня.

Попередні раунди відбувалися 28 лютого і 3 березня.

Вони завершилися без будь-яких істотних результатів. Після першого раунду сторони домовилися шукати «логістичні рішення» та продовжити консультації.



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Після консультацій 3 березня йшлося про створення гуманітарних коридорів.

Про місце нових переговорів наразі не повідомляється, раніше Київ та Москва розмовляли на території Білорусі у прикордонній зоні.

Джерело: Ракурс


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