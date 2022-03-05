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Дату третього раунду перемовин Києва та Москви назвав Арахамія
Дату третього раунду перемовин Києва та Москви назвав Арахаміяhttps://racurs.ua/ua/n167984-datu-tretogo-raundu-peremovyn-kyieva-ta-moskvy-nazvav-arahamiya.htmlРакурс
Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія підтвердив, що третій етап перемовин із Росією відбудеться у понеділок, 7 березня.
Попередні раунди відбувалися 28 лютого і 3 березня.
Вони завершилися без будь-яких істотних результатів. Після першого раунду сторони домовилися шукати «логістичні рішення» та продовжити консультації.
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Після консультацій 3 березня йшлося про створення гуманітарних коридорів.
Про місце нових переговорів наразі не повідомляється, раніше Київ та Москва розмовляли на території Білорусі у прикордонній зоні.