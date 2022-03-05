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Війна не звільняє від плати за комуналку і повернення кредитів, але пеня і штрафи не нараховуються

Війна не звільняє від комуналки і повернення кредитів, але пеня і штрафи не нараховуються

5 бер 2022, 19:46
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Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, однак пеня і штрафи не нараховуються.

Центр протидії дезінформації при РНБО України перевірив поширення чуток про нібито гарантоване державою анулювання сплат комунальних платежів, банківських кредитів та послуг мобільного зв’язку під час війни з російськими окупантами.

Більшість українських банків ініціювали відтермінування сплати за позиками до червня.



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Оператори мобільного зв’язку значно збільшили кредитні ліміти на розмови та інтернет і відтермінували їхню сплату, щоб жоден українець не втратив доступу до важливої інформації.

Смс-повідомлення про загрози відключення мобільного зв’язку чи нарахування штрафів за кредити або комуналку через несплату не підтвердилися.

Джерело: Ракурс


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