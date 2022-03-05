Війна не звільняє від плати за комуналку і повернення кредитів, але пеня і штрафи не нараховуються

https://racurs.ua/ua/n167986-viyna-ne-zvilnyaie-vid-platy-za-komunalku-i-povernennya-kredytiv-ale-penya-i-shtrafy.html

Ракурс

Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, однак пеня і штрафи не нараховуються.

Центр протидії дезінформації при РНБО України перевірив поширення чуток про нібито гарантоване державою анулювання сплат комунальних платежів, банківських кредитів та послуг мобільного зв’язку під час війни з російськими окупантами.

Більшість українських банків ініціювали відтермінування сплати за позиками до червня.

.

Оператори мобільного зв’язку значно збільшили кредитні ліміти на розмови та інтернет і відтермінували їхню сплату, щоб жоден українець не втратив доступу до важливої інформації.

Смс-повідомлення про загрози відключення мобільного зв’язку чи нарахування штрафів за кредити або комуналку через несплату не підтвердилися.