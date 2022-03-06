Український суд дозволив заарештувати пропутінського співака Газманова

Володимир Путін та Олег Газманов, фото: «Пятый канал»

https://racurs.ua/ua/n168001-ukrayinskyy-sud-dozvolyv-zaareshtuvaty-proputinskogo-spivaka-gazmanova.html

Ракурс

Олег Газманов, російський співак, котрий активно підтримує президента країни-агресора Володимира Путіна та напад РФ на Україну, заочно заарештований в Україні. Суд дозволив заарештувати його з метою доставки на територію України для обрання запобіжного заходу.

Співака також оголосили в міжнародний розшук. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова, опублікувавши відповідний документ.

Українські прокурори добре усвідомлюють ту обставину, що добровільно ви не з’явитеся до українського суду, та й на гастролі до нас у гості навряд чи збираєтесь. Тому ми змушені ініціювати процедуру оголошення вас у міжнародний розшук, — наголосила Венедіктова. — Природно, закордонні тури — частина вашого творчого життя, але з цим рахуватися ми не зможемо, на жаль.

Генпрокурор також порадила російському співаку в цій ситуації не «не слухати провладних друзів та порадників, а отримати консультації у хороших юристів».

Бажано (проконсультуватися у юристів — ред.), звісно, з міжнародним бекграундом. Вони не стануть вас вводити в оману і ви таким чином зможете реально оцінити стан своїх справ, — додала генпрокурор.

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4 березня стало відомо, що аналогічне рішення український суд ухвалив також для ще одного відомого пропутінського російського діяча — режисера Микити Міхалкова.