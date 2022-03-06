Нові «російські консерви» знешкоджено

В Україні знешкодили низку російських диверсантів, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n168003-novi-rosiyski-konservy-zneshkodjeno.html

Ракурс

У той час як наші воїни нищать відкритих ворогів, СБУ безперервно виявляє та знешкоджує диверсійні групи та агентів російських спецслужб в Україні.

Ворог намагається «розконсервувати» колишніх військових на нашій території та залучити їх як до відкритої, так і підпільної війни проти України. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки доповідає про найсвіжіші перемоги на цьому фронті:

Донецька область

Затримано ворожу ДРГ. В Україну диверсанти прибули за день до повномасштабного вторгнення з тимчасово анексованого Криму. Вони мали здійснити розвідку щодо блокпостів та пунктів дислокації українських військових, а також вчинити диверсії і підготувати плацдарм для подальшої зачистки основними силами РФ.

Під час затримання ворожі розвідники чинили збройний опір силам ЗСУ та СБУ. У ході допиту окупанти надали важливі свідчення щодо збройної агресії проти України.

Харківська область

СБУ схопила коригувальника вогню, який передавав ворожим спецслужбам інформацію щодо розташування військових складів та об‘єктів критичної інфраструктури. Агент цинічно наводив російську реактивну артилерію на житлові квартали міста. У результаті цих дій було зруйновано інфраструктуру та спричинено втрати серед мирного населення.

Закарпатська область

СБУ викрила агента ФСБ РФ, який з першого дня війни в Україні збирав дані про настрої мешканців західної України та їх ставлення до Росії на тлі війни. Ворожого шпигуна затримали в одному з населених пунктів Закарпаття.

Дніпро

СБУ затримала ще двох мешканців Дніпра, які виступали за підтримку «руського міра».

За отриманою інформацією, один з прихильників окупанта фотографував військові об'єкти Збройних сил України. У його ноутбуці виявлено план-схему Оперативного командування «Схід» ЗСУ.

Інший затриманий збирав дані щодо місць розташування блок-постів у Дніпрі. Отриману інформацію він передавав кураторам через мітки на Google карті про місця знаходження блок-постів.

Київ

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Затримано двох братів-пропагандистів, які мають проросійські та пробілоруські погляди. Є дані, що свідчать про їх тісну співпрацю зі спецслужбами РФ та РБ.

Мета посіпак окупантів — розхитати внутрішню обстановку в країні та створити «потрібну інформаційну картинку» для Росії та Білорусії, тож будьте пильними і повідомляйте про підозрілих людей!