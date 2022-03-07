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Москва вербує сирійських бойовиків для війни в Україні. Фото: ВВС

Москва вербує сирійських бойовиків для війни в Україні — WSJ

7 бер 2022, 08:46
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Російська Федерація вербує добровольців з Сирії для війни в Україні.

Агресору потрібні бійці, які вміють вести бойові дії в міських умовах. Зараз невідомо, яка точна кількість іноземців була завербована. Деякі з найманців вже перебувають у Росії та готуються воювати проти української армії. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на чотирьох американських чиновників.

Зазначається, що найманців вербували в сирійському місті Дейр-ез-Зорі, їм пропонували від 200 до 300 дол. за участь у бойових діях на території України.

Науковий співробітник Інституту вивчення війни у Вашингтоні Дженніфер Кафарелла заявила, що сирійські бойовики майже десятиліття воюють у міських умовах, а російська армія не вміє цього.



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Нагадаємо, 5 березня на Чернігівщині військові Збройних сил України збили два російські літаки Су-25. Пілотом одного з винищувачів був один із «асів» Путіна, який за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнцією з Башаром Асадом.

Джерело: Wall Street Journal

Джерело: Ракурс


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