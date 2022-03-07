Українці мають змогу отримати безоплатну правову допомогу

Українці можуть отримати безоплатну правову допомогу

https://racurs.ua/ua/n168073-ukrayinci-maut-zmogu-otrymaty-bezoplatnu-pravovu-dopomogu.html

Ракурс

Якщо ви потребуєте правової допомоги, ви можете її отримати дистанційно у Координаційному центрі з надання правової допомоги. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

Отримати безоплатну правову допомогу можна за єдиним телефонним номером 0 800 213 103 (дзвінки безкоштовні в межах України).

Крім того, отримати правову допомогу можна дистанційно:

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у мобільному застосунку «Безоплатна правова допомога» (завантажити на Google Play чи App Store https://bit.ly/3hwwgqR);

у мобільному застосунку «Твоє право» (завантажити https://bit.ly/3iorbkE);

у месенджерах Telegram (http://legalaid.gov.ua/telegram.html) і Viber (http://legalaid.gov.ua/viber.html);

у кабінеті клієнта на сайті системи БПД (https://cabinet.legalaid.gov.ua/).

Правові консультації також можна переглянути на довідково-інформаційній платформі правових консультацій WikiLegalAid www.wiki.legalaid.gov.ua.

Також деякі місцеві центри з надання безоплатної правової допомоги наразі працюють в штатному режимі, зокрема на заході країни. Дізнатися адреси і контакти можна тут — https://bit.ly/3vVqqK7