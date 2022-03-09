У Маріуполі загинули 1,3 тис мирних мешканців, їх ховають у братських могилах

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Заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов повідомив, що за два тижні війни внаслідок обстрілів і цілеспрямованого знищення людей загинули 1 тис. 170 мирних мешканців.

Сьогодні, 9 березня, 47 загиблих поховали у братській могилі.

Наразі люди у Маріуполі перебувають без води, тепла, електроенергії, газу, мешканці розтоплюють сніг, щоб попити, та палять дрова. Слова Орлова цитує Центр стратегічних комунікацій.

9 березня рашисти скинули на міську дитячу лікарню та пологовий декілька авіабомб.