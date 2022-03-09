Кидайте зброю і валіть Путіна - військополонені дали прес-конференцію в Києві, скріншот

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Розвідники окупаційних ЗС РФ, які потрапили в полон в Україні, дали прес-конференцію у Києві.

На захід прийшли семеро солдатів розвідвідділення, яке втратило техніку і поверталося в РФ, але натрапило на сили тероборони. Після короткого бою росіяни здалися.

На прес-конференції вони закликали керівництво своєї країни припинити безглузду і підступну війну проти України.

Військовополонений Володимир Рассказов вибачився перед громадянами України за те, що вони «прийшли сюди як військові злочинці».

Росіянин Сергій Галкін розповів, що в РФ їм казали про «порятунок мирного населення», але виявилося, що це не так, і він закликає керівництво своєї країни припинити цей «терористичний акт».

Наша влада сказала, що нібито тут потрібно врятувати мирне населення. Військовослужбовцям РФ хочу сказати, щоб вони кидали зброю. Тут знаходиться мирне населення, яке не хоче війни, — сказав він.

Військовополонений Максим Чернік приніс «свої якнайглибші вибачення українському народу» і погрожував керівництву своєї країни повстанням.

Ми зрозуміли, що ніяких фашистів та гніту українського народу тут немає. Хочу, щоб мене почули товариші по службі — пацани, складіть зброю, ми воюємо проти мирної нації. А верховному головнокомандувачу скажу — таких як ми тут багато, і рано чи пізно вони повернуться додому, і у народу урветься терпець, і він візьметься за зброю, щоб повалити такий уряд, який своїх пацанів обманним шляхом кидає як гарматне м’ясо, — сказав він.



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Частина військовополонених є бійцями тих частин ЗС РФ, які брали участь у захопленні Криму в 2014 році та окупації окремих районів Луганської області, а також в операції у Сирії.