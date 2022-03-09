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Ракурс
РФ може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї в Україні - Guardian

РФ може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї в Україні — Guardian

9 бер 2022, 22:56
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Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною.

Видання The Guardian нагадало, що 8 березня російські ЗМІ поширили заяву Міноборони Росії про «українських націоналістів», які начебто завезли 80 тонн аміаку для «організації провокації» у селі Золочів біля Харкова, щоб пізніше звинуватити у ній Росію.

Британські чиновники заявляють, у них є вагомі підстави для занепокоєння, враховуючи те, що Росія має досвід застосування хімічної зброї під час війни в Сирії.



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До використання такої зброї Росія може вдатися, оскільки її план окупації України за кілька днів повністю провалився.

Раніше «Ракурс» повідомляв: росіяни зізналися, що обстріляли Чернігівщину термобаричними боєголовками.

Джерело: Ракурс


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