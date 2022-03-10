Про роботу «зелених коридорів» прозвітували міністр і ДСНС (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n168266-pro-robotu-zelenyh-korydoriv-prozvituvaly-ministr-i-dsns-foto.html

Ракурс

Як працювали «зелені коридори» в Україні останніми днями, розповіла міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, з міст Суми, Тростянець, Краснопілля в напрямку Полтави за останні два дні вдалося вивезти понад 60 тис. людей. Про це Верещук заявила у своєму відеозверненні.

З міста Ізюм до міста Лозова Харківської області вдалося виїхати близько 3 тис. осіб. До міста Ізюм була завезена допомога: медикаменти, продукти, вода.

З міста Буча, Гостомель, Ірпінь, Ворзель і інших Київської області за вчорашній день було евакуйовано близько 20 тис. людей. В місто Енергодар також доставили понад 100 тонн допомоги.

Найбільший наш біль, про який я не можу мовчати. Я буду говорити щохвилини, звертатися до усього світу. Допоможіть Маріуполю. Там реальна гуманітарна катастрофа, — сказала міністр.

Вона розповіла, що українці не змогли довезти туди навіть гуманітарний вантаж. Ні вода, ні медикаменти, ні продукти не потрапили до людей, які під тотальним обстрілом ось уже який день поспіль.

Також, за словами Верещук, не вдалося організувати гуманітарний коридор із Ворзеля. Міністр закликала лідерів світових держав та громадян посприяти в організації гуманітарних коридорів в Україні.

У прес-службі ДСНС повідомили, що 10 березня із міст Суми, Тростянець та селища Краснопілля «зеленим коридором» евакуювали понад 12 тис. осіб.

Рятувальники допомагали розмістити речі в автобусах, проводили роз’яснювальну роботу, а також надавали психологічну допомогу.

.