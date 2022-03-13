Кремль анонсував нові переговори між Україною та росією

https://racurs.ua/ua/n168354-kreml-anonsuvav-novi-peregovory-mij-ukrayinou-ta-rosiieu.html

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Прес-секретар путіна пєсков анонсував переговори між Україною та росією на 14 березня у форматі відеозв’язку.

У Кремлі заявили, що ніколи не заперечували можливості зустрічі президента рф з президентом України Володимиром Зеленським, але попередньо хотіли б зрозуміти, що увійде до її порядку денного і який результат очікується.

Пєсков прокоментував «Інтерфаксу» висловлювання глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу. Він розповів: путін під час телефонних переговорів із президентом Туреччини Ердоганом заявив, що не проти зустрічі із Зеленським.

Для цього ведеться робота делегацій, яку з нашого боку очолює Мединський. Про результати поки що говорити передчасно, — сказав Пєсков «Інтерфаксу».

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що зустріч президентів України та росії може відбутися вже в найближчому майбутньому, з українського боку роблять все, щоб вона відбулася якнайшвидше.

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Я думаю, що нам уже не так довго йти до цього. Я не готовий сказати, що ця зустріч може відбутися найближчим часом. День, два, три — ні. Якийсь час ще займе, але намагатимемося, щоб це було якнайшвидше, — повідомив Подоляк в ефірі телемарафону в неділю.

За його словами, зараз Україна продовжує пошук місця проведення переговорів з точки зору гарантій безпеки та напрацювання пакету домовленостей, який враховуватиме виключно важливі для України позиції.