Пекло Маріуполя - окупант захопив у заручники пацієнтів лікарні

https://racurs.ua/ua/n168438-peklo-mariupolya-okupant-zahopyv-u-zaruchnyky-paciientiv-likarni.html

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Російські окупанти захопили в заручники лікарів і пацієнтів обласної лікарні інтенсивного лікування в Маріуполі. Про це повідомив голова Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко.

За його словами, таку звістку встиг передати один з працівників лікарні.

Днями російські окупанти практично зруйнували лікарню — в основному корпусі від бомбардувань впали плити перекриття. Але персонал і пацієнти продовжували перебувати у пристосованому підвальному приміщенні — працювати та лікуватися.

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