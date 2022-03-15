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Пекло Маріуполя - окупант захопив у заручники пацієнтів лікарні
Пекло Маріуполя — окупанти захопили у заручники пацієнтів лікарніhttps://racurs.ua/ua/n168438-peklo-mariupolya-okupant-zahopyv-u-zaruchnyky-paciientiv-likarni.htmlРакурс
Російські окупанти захопили в заручники лікарів і пацієнтів обласної лікарні інтенсивного лікування в Маріуполі. Про це повідомив голова Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко.
За його словами, таку звістку встиг передати один з працівників лікарні.
Днями російські окупанти практично зруйнували лікарню — в основному корпусі від бомбардувань впали плити перекриття. Але персонал і пацієнти продовжували перебувати у пристосованому підвальному приміщенні — працювати та лікуватися.
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З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо в підвалі. Машини до лікарні не можуть під’їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки. До нашої лікарні росіяни нагнали 400 людей із сусідніх будинків. Вийти нам не можна, — розповів працівник лікарні.