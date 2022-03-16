Путін – терорист №1, росіяни – фашисти: хакери зламали сайти судів рф

https://racurs.ua/ua/n168459-putin-teroryst-1-rosiyany-fashysty-hakery-zlamaly-sayty-sudiv-rf-foto.html

Ракурс

Війна з росією триває й на інформаційному фронті. Вранці 16 березня хакери зламали сайти російських арбітражних судів й розмістили на їхніх сторінках правдиве послання щодо дій президента фашистської країни — військового злочинця володимира путіна та росіян у зв’язку з повномасштабною війною проти України.

Хакери вказали, що Путін — терорист № 1, а всі росіяни — фашисти.

З України доступ на сайти російських судів закритий, проте пошук у Google свідчить, що опис, наприклад, московського арбітражного суду змінився.

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Окрім сайтів арбітражних судів мордору, кіберактивісти зламали й сайт Кримського арбітражного суду. Він відкривався стартовою сторінку із закликом до імпічменту президента рф та вимогою звільнити політв’язнів. путін при цьому також називався «терористом номер 1».

Згодом росЗМІ з посиланням на представника арбітражного суду амурської області рф написали, що картотека суду «перебуває в робочому стані».