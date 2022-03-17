Суперяхту Медведчука заблокувала Хорватія

https://racurs.ua/ua/n168508-superyahtu-medvedchuka-zablokuvala-horvatiya.html

Ракурс

Суперяхта Royal Romance, яка належить проросійському нардепу й куму військового злочинця володимира путіна Віктору Медведчуку, заблокована рішенням влади Хорватії. Royal Romance пришвартована в хорватському порту Рієка.

Таке рішення Загреба не дозволить судну покинути своє поточне розташування. Власником елітної яхти довжиною 92 метри до березня 2021 року був Медведчук. Вартість Royal Romance сягає близько 180 млн дол. Вона є однією з п’яти найбільших розкішних приватних яхт у світі.

Наразі влада Хорватії заблокувала три судна, пов’язані з юридичними або фізичними особами, які потрапили до списку санкцій Європейського Союзу через російську агресію в Україні.

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Нагадаємо, в порту італійської Сардинії внаслідок санкцій поліція арештувала віллу «Моріна» російського магната Петра Авена. Авен володіє третиною вілли у 4 млн дол. Інші частини належать сімʼї та компаніям з орбіти олігарха.