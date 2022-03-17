РФ пригрозила Боснії українським сценарієм. Фото:

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Боснія і Герцоговина має право вирішувати, чи бути членом НАТО, але Москва залишає за собою право реагувати на таку можливість. Про це в ефірі боснійського телеканалу заявив посол російської федерації в БіГ Ігор Калабухов, передає «Балканський оглядач».

Якщо вона вирішить бути учасником чогось, це внутрішня справа. Але інша справа — наша реакція. На прикладі України ми показали, чого ми очікуємо. Якщо буде загроза, ми будемо реагувати, — заявив рашист.

За словами Калабухова, зараз у москви немає планів щодо Боснії, але у кремлі обіцяють реагувати, «аналізуючи стратегічну та геополітичну ситуацію».

Голова президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич засудив погрози російського посла. Також він наголосив, що так званий український сценарій є неприйнятним для Боснії і Герцеговини. За його словами, вступ до Альянсу може бути лише рішенням інституцій БіГ, а не «приводом для нападу на Боснію і Герцеговіну».

Як відомо, Боснія і Герцеговина була запрошена НАТО приєднатися до Плану дій щодо членства у 2010 році. Водночас сербська частина БіГ, Республіка Сербська, у 2017 році проголосила свій військовий нейтралитет.

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Нагадаємо, у Пекіні заявили, що Китайська Народна Республіка ніколи не нападатиме на Україну, натомість Китай допомагатиме Україні, зокрема в економічному плані. Лише за один рік Китай імпортує в Україну товари зі всього світу вартістю понад 3 трлн дол.

Джерело: «Балканський оглядач»