В уряді повідомили кількість російських військовополонених

В уряді повідомили кількість полонених і чому їх поки не можна обмінювати

https://racurs.ua/ua/n168609-v-uryadi-povidomyly-kilkist-rosiyskyh-viyskovopolonenyh.html

Ракурс

Станом на 19 березня в Україні офіційно перебувають 562 полонені російські військовослужбовці.

За словами віце-прем‘єр-міністра-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук з усіма військовополоненими поводяться відповідно до Міжнародного гуманітарного права.

В Україні утримують і полонених росіян, яких їхня країна не забирає ще з 2014 року, йдеться в інтерв’ю Верещук для ТСН.

Якщо ми говоримо про військових полонених РФ, то в нас їх 562 особи. Бо є ще так званий вантаж 200. Ми теж це формуємо і теж це організовуємо. Разом із Червоним Хрестом. Якщо ж ми говоримо про українських військових полонених, то їх 270. Всього з 2014 року їх приблизно 650 осіб. Ці реєстри змінюються щогодини, — повідомила Верещук.

Російські полонені поки у частинах ЗСУ, до них є доступ Червоного Хреста. рф досі не дала відповіді, скільки полонених у них, і Червоний Хрест не має на це впливу. Російські окупанти в полоні утримуються за рахунок українського бюджету.

До речі, проводили опитування. І полонені кажуть, що не хочуть повертатися з полону в Росію. А це теж обов’язкова форма — згода на обмін. І тепер ці діти строковики не хочуть повертатися в країну, яка їх відправила вбивати українських жінок і дітей, — розповіла Верещук.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла в інтерв’ю BBC Україна, що в Україні почали функціонувати табори для військовополонених російських окупантів. Це відповідає міжнародному гуманітарному праву.