EFNIL підтримала рішення про членство України в мовному просторі ЄС, фото: «Фокус»

https://racurs.ua/ua/n168718-ukrayinu-pryynyaly-do-movnogo-prostoru-ievrosouzu-kremin.html

Ракурс

Генеральна асамблея Європейської федерації національних мовних інституцій (EFNIL) на своєму позачерговому засіданні вчора, 21 березня, одноголосно ухвалила рішення про надання Україні статусу асоційованого члена EFNIL.

Про це повідомляється на сторінці в соціальній мережі Фейсбук Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня, який в онлайн-форматі долучився до заходу.

Членство в EFNIL надасть Україні можливість формувати стратегію законодавчого захисту української мови як майбутньої мови ЄС, — наголосив Кремінь. — У цей непростий для України час нам дуже важлива підтримка провідних мовних інституцій Європи — наших міжнародних партнерів.

Кремінь наголошує, що сьогодні фронт боротьби за Україну — це і фронт утвердження української мови, а боротьба за мову є і боротьбою за самоідентичність української нації.

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Тому свідомий перехід наших співгромадян на українську мову, ефективний захист інформаційного поля, всебічний розвиток мови — це захист національних інтересів, протидія країні-агресору та боротьба за нашу Незалежність, — наголосив мовний омбудсмен.

EFNIL об'єднує національні мовні інституції країн-членів ЄС. Серед основних завдань організації — контроль за виконанням мовного законодавства, захист державних мов, збір матеріалів про мовну політику в ЄС, заохочення до вивчення офіційних європейських мов задля мовного та культурного розмаїття в ЄС.