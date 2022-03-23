Пєсков бреше CNN - Було ухвалено рішення про військову операцію зі знищення рф

https://racurs.ua/ua/n168737-pieskov-breshe-cnn-bulo-uhvaleno-rishennya-pro-viyskovu-operaciu-zi-znyschennya-rf.html

Ракурс

Дмитро пєсков, прес-секретар військового злочинця рф володимира путіна, відповів на запитання журналіста CNN щодо повномасштабного вторгнення фашистів рф в Україну. Він заявив, що це не росія чинить агресію проти України, а Захід вирішив провести «військову операцію, щоб знищити всю росію».

Було ухвалено рішення провести спеціальну військову операцію, щоб знищити всю росію на наших кордонах, — стверджує пєсков.



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«Рупор кремля» заявив, що наступ путінських військових злочинців в Україні «йде у суворій відповідності до планів та цілей, встановлених заздалегідь».

Також пєсков відмовився коментувати дані про майже 10 тис. загиблих солдатів рф в Україні, які з’явилися на сайті пропагандистської «комсомольської правди» напередодні.