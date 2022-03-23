Ракурсhttps://racurs.ua/
Пєсков бреше CNN - Було ухвалено рішення про військову операцію зі знищення рф
Пєсков бреше CNN — Було ухвалено рішення про військову операцію зі знищення рфhttps://racurs.ua/ua/n168737-pieskov-breshe-cnn-bulo-uhvaleno-rishennya-pro-viyskovu-operaciu-zi-znyschennya-rf.htmlРакурс
Дмитро пєсков, прес-секретар військового злочинця рф володимира путіна, відповів на запитання журналіста CNN щодо повномасштабного вторгнення фашистів рф в Україну. Він заявив, що це не росія чинить агресію проти України, а Захід вирішив провести «військову операцію, щоб знищити всю росію».
Було ухвалено рішення провести спеціальну військову операцію, щоб знищити всю росію на наших кордонах, — стверджує пєсков..
«Рупор кремля» заявив, що наступ путінських військових злочинців в Україні «йде у суворій відповідності до планів та цілей, встановлених заздалегідь».
Також пєсков відмовився коментувати дані про майже 10 тис. загиблих солдатів рф в Україні, які з’явилися на сайті пропагандистської «комсомольської правди» напередодні.