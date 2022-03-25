ЗСУ збільшили кількість своїх танків від початку війни - Forbes

https://racurs.ua/ua/n168821-zsu-zbilshyly-kilkist-svoyih-tankiv-vid-pochatku-viyny-forbes.html

Ракурс

В української армії зараз на 43 танки більше, ніж на початку війни.

Про це повідомляють аналітики Forbes. За їхніми підрахунками, з початку фашистського вторгнення росіян в Україну армія рф втратила 530 танків, тоді як ЗСУ втратили 74 одиниці.

При цьому ЗСУ все одно залишилися у плюсі, оскільки захопили 117 трофейних танків ворога.

Forbes аналізував дані розвідки з відкритих джерел, які вивчають фотографії та відео в соціальних мережах.

Іншими словами, зараз українська армія може мати більше танків, ніж місяць тому, і все це без створення жодного абсолютно нового танка чи залучення старих машин зі зберігання.

Росіяни захопили щонайменше 37 українських танків — але цього недостатньо, щоб компенсувати приблизно 274 танки, які, як вважають, вони втратили з різних причин.

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Різниця в захоплених танках говорить про недостатню підготовку росії до високоінтенсивної війни проти рішучого ворога. Але це також говорить про переваги, якими володіє будь-який захисник перед будь-яким нападником. Росія повинна спрямувати сили в Україну на десятки або сотні миль, розширюючи погано захищені лінії постачання і ризикуючи, що у передових підрозділів закінчаться боєприпаси та паливо. Багато з тих танків, які захопили українці, просто сиділи там, без газу, їхні екіпажі втекли, — пишуть у Forbes.

Аналітики вважають, що українська армія користується перевагою так званої «внутрішньої лінії». Тобто, її сили воюють поблизу великих міст та їхніх баз. Лінії постачання українців розташовані всередині їхнього власного оборонного периметра, а не розтягнуті вздовж магістралей, що не охороняються.