Опубліковано список окупантів-артилеристів, які вбивають українців

https://racurs.ua/ua/n168837-opublikovano-spysok-okupantiv-artylerystiv-yaki-vbyvaut-ukrayinciv.html

Ракурс

Українська розвідка здобула список військовослужбовців 50-го самохідного артилерійського полку 42 мотострілецької дивізії (в/ч 53185).

Місце дислокації — місто Шалі в Чечні. Ці війська скоюють воєнні злочини проти народу України, повідомили в Міністерстві оборони України.

Кожен українець повинен знати їхні імена. Пам’ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності, — йдеться в заяві.

Загалом у списку — 667 людей. Командир полку — полковник Саладін Сергій Миколайович.

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З повним списком воєнних злочинців можна ознайомитися за цим посиланням.

До слова, до росіян нарешті почало доходити, що насправді вони ніякі не «асвабадітєлі», а загарбники. У тимчасово окупованому Мелітополі 70 військових збунтувалися проти свого злочинного керівництва та відмовились брати участь в бойових діях проти ЗСУ.

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