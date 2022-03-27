Арестович розповів про головні наміри окупантів в Україні. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/ua/n168905-arestovych-rozpoviv-pro-golovni-namiry-okupantiv-v-ukrayini-video.html

Ракурс

Російські загарбники відмовилися від планів захопити штурмом Київ та інші великі міста.

Окупанти запланували через тиждень або два перекинути сили на Донбас. У публічній площині військове командування рф запевняє, що не планувало захоплювати Київ, Суми, Запоріжжя, Харкові, Одесу та Миколаїв. Таким чином загарбники намагаються виправдати свої невдачі. Про це повідомив голова Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю Марку Фейгіну, яке опубліковане в YouTube.

Перекиданням сил та засобів на Донбасі окупанти хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, щоб «приєднати» їх до самопроголошених ДНР та ЛНР. Загарбники хочуть оточити українські війська в зоні ООС, саме тому від міста Ізюм були кинути основні сили. Ворог хоче захопити Маріуполь й утримати під контролем Херсон.

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Нагадаємо, 26 березня українські військові відбили сім атак на Донецькому та Луганському напрямках. Збройні сили України знищили вісім танків, вісім одиниць броньованої, три одиниці автомобільної техніки, один міномет.