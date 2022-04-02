Санкцій недостатньо – Подоляк звернувся до міжнародних партнерів

https://racurs.ua/ua/n169172-sankciy-nedostatno-podolyak-zvernuvsya-do-mijnarodnyh-partneriv.html

Ракурс

Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента, закликає міжнародних партнерів активніше протидіяти російській агресії.

Політик заявив, що санкцій, які накладені на рф, все ще недостатньо, щоб зупинити війну і вбивства українців. Про це Подоляк написав у Twitter.

Санкцій проти РФ недостатньо. Щоб обвалити економіку Росії та припинити вбивства українців, необхідне або пряме ембарго на всі російські енергоресурси, або непряме ембарго через закриття портів для російських товарів (85% нафти — танкери). Або скажіть нам: воюйте до останнього українця, — написав Подоляк.



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Нагадаємо, 37 днів поспіль Україна чинить запеклий опір збройній агресії рф на всіх фронтах, зокрема дипломатичному.

За інформацією щодо російського станом на 1 квітня, найближчим часом Міністерство торгівлі США запровадить нові санкції проти 120 суб'єктів військового, авіаційного та морського секторів росії та білорусі.