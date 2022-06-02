росія масово може масово обстріляти Україну через поставки нового озброєння. Фото:

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Поставка в Україну надсучасних ракетних систем залпового вогню може загрожувати масованим обстрілом українських міст з боку країни-агресора росії.

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Українська влада та США заявили, що надані РСЗВ не будуть завдавати ударів по території російської федерації, але в Україні є території, які москва вважає «своїми». Йдеться про окупований Крим та частково Донбас. Удари по цих територіях з нової зброї можуть викликати ескалацію конфлікту. Про це йдеться в матеріалі американського видання The New York Times.

Що буде, якщо удари новою зброєю Україна почне наносити вглиб цих територій — незрозуміло. У теорії це може викликати ескалацію, — пише видання.

Повідомляється, якщо американська сторона стримає обіцянку й не поставлятиме Києву далекобійні системи, то нинішні не дістануть до Криму, бо дальність їхніх пострілів становить 70−80 км.

Зазначається, що «моментом істини» буде наступний масований ракетний обстріл території України з боку росії, після якого стане зрозуміло, чи зможе Київ утриматися і не завдавати удару у відповідь по території країни-агресора.

Нагадаємо, 1 червня президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні. ЗСУ, зокрема, отримають чотири реактивних системи HIMARS, чотири гелікоптери Мі-17, 1 тис. ракет до протитанкових систем Javelin та 15 тактичних машин.

Передати Україні РСЗВ М270 погодилися й у Великій Британії.

Джерело: The New York Times