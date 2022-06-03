У боях за Сєвєродонецьк рф може втратити залишки наступального потенціалу — ISW

https://racurs.ua/ua/n171318-u-boyah-za-sievierodoneck-rf-moje-vtratyty-zalyshky-nastupalnogo-potencialu-isw.html

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Під час боїв за Сєвєродонецьк армія росії може втратити залишки наступального потенціалу. Через це захоплення Донецької області видається малоймовірним. Таку думку висловили експерти американського «Інституту вивчення війни» ISW.

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Російські сили, вочевидь, обмежені рельєфом місцевості на Донбасі і надалі стикатимуться з проблемами при форсуванні річки Сіверський Донець, щоб завершити оточення Сєвєродонецьк — Лисичанськ і просуватися на захід від Лиману в напрямку Словʼянська через Райгородок, — йдеться у звіті ISW.

Зараз воєнні злочинці росії сконцентровані на захопленні Сєвєродонецька та Лисичанська для того, щоб взяти під контроль всю Луганську область. Раніше повідомлялося, що росіяни контролюють 90% Луганщини. Проте подальший наступ в аналітиків викликає певний сумнів.

У ISW переконані, що військове керівництво рф продовжує стикатися зі значними проблемами, зокрема, із забезпеченням армії та низьким моральним духом солдатів.

Нагадаємо, раніше розвідка Міністерства оборони Великої Британії повідомила, що за 100 днів армія рф порівняно з початковим планом не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей.