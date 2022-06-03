Тривають бої за Сєвєродонецьк, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n171329-zsu-vidbyly-u-rashystiv-20-terytoriyi-sievierodonecka-gayday.html

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Збройні сили України відбили в окупантів 20% території в місті Сєвєродонецьку, адміністративному центрі Луганської області.

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Тепер рашисти контролюють близько половини міста. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 3 червня, повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Руснява армія гине в обласному центрі як мухи — в них значні втрати як серед вбивць, так і в техніці, — наголошує чиновник.

На думку Гайдая, ці події свідчать, що повністю захопити Луганську область за два тижні, як це прогнозує розвідка Міноборони Великої Британії, ворогу не вдасться.

Будемо гнати, — наголосив Гайдай. — Нам потрібна далекобійна артилерія, аби посунути ворожу, тоді і рашистська піхота побіжить до кордону… ну хто зможе бігти.

Нагадаємо, добровольці «Іноземного легіону» прибули до Сєвєродонецька, щоб допомогти українським військовим захистити місто.