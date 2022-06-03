У Києві затримали диверсанта-невдаху, фото: Патрульна поліція Києва

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У Києві патрульні поліцейські затримали проросійського диверсанта.

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Інцидент стався сьогодні, 3 червня, вдень, на проспекті Степана Бандери. Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва.

Зазначається, що патрульні зупинили автомобіль, 36-річний водій якого порушив порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з патрульними чоловік почав помітно нервувати, тож було вирішено провести його поверхневу перевірку.

Чоловік надав для огляду свій мобільний телефон, де охоронці порядку побачили багато фотографій військової техніки, вказівників населених пунктів, малюнків з координатами та позивними, а також ворожу пропаганду, — вказано повідомлені.

На знімках, опублікованих поліцейськими, можна побачити, що чоловік, зокрема, мав при собі візитки «Партії Шарія».