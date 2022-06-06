ЗСУ за добу «демілітаризували» сотню окупантів та 35 машин. Фото:

https://racurs.ua/ua/n171404-zsu-za-dobu-demilitaryzuvaly-sotnu-okupantiv-ta-35-mashyn-infografika.html

Ракурс

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 червня повідомили українські військові.

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За останню добу оборонці України знищили сотню російських солдатів, п’ять танків, вісім броньовиків, 35 машин, чотири артилерійські системи, один літак та один гелікоптер. Також було збито три безпілотники та три крилаті ракети. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно склали:

особового складу — близько 31 тис. 250 (+100) осіб ліквідовано,

танків — 1 тис. 386 (+5) од,

бойових броньованих машин — 3 тис. 400 (+8) од,

артилерійських систем — 690 (+4) од,

РСЗВ — 207 (+0) од,

засоби ППО — 96 (+1) од,

літаків — 211 (+1) од,

гелікоптерів — 176 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 551 (+3),

крилаті ракети — 125 (+3),

кораблі /катери — 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 395 (+35) од,

спеціальна техніка — 53 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат російський ворог зазнав на Слов’янському напрямку.

Нагадаємо, за непідтвердженою інформацією, в Україні загинув так званий командир армійського корпусу «днр» генерал-майор Роман Кутузов. Ворога ліквідували в селищі Миколаївка Попаснянського району.