Російська брехня про війну - суд змусив видалити списки загиблих, крейсер "Москва" потопили в нейтральних водах

https://racurs.ua/ua/n171448-rosiyska-brehnya-pro-viynu-sud-zmusyv-vydalyty-spysky-zagyblyh-kreyser-moskva-znyschyly.html

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Суд у російському Світлогорську визнав перелік загиблих в Україні російських військових, опублікований на сайті псковського видання 60.RU, державною таємницею.

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Після цього сторінки, присвячені пам’яті загиблих військовослужбовців, видалили новосибірське видання NGS.RU, красноярське NGS24.RU та омське NGS55.RU, повідомляє російська служба «Радіо Свобода».

Списки загиблих журналісти зібрали з відкритих офіційних джерел. Позов до видання 60.RU подав військовий прокурор 73-ї військової прокуратури гарнізону Балтійського флоту. Він зажадав визнати список загиблих інформацією, забороненою для поширення в росії.

Суд ухвалив, що дані про загиблих «розкривають втрати особового складу у воєнний час, у мирний час у період проведення спеціальних операцій», та відніс ці відомості до державної таємниці.

Тим часом моряків затонулого крейсера «Москва» включені до списку учасників «спеціальної військової операції». Це випливає з відповіді прокуратури Чорноморського флоту на запит Гульназ Уразаєвої — матері матроса Булата Шакірзянова, який служив на крейсері «Москва».

Відповідь прокуратури опубліковали у Телеграм-каналі «Військовий омбудсмен». Уразаєва підтвердила виданню «Медіазона» його справжність.

У документі йдеться, що військову частина 84201, де служили моряки загиблого крейсера «Москва», додано до переліку учасників «спеціальної військової операції» для «забезпечення можливості соціальних прав та гарантій, а також отримання екіпажем корабля та членами їхніх сімей виплат». При цьому ні прокуратура, ні Міноборони, як і раніше, не визнають, що сам крейсер «Москва» брав участь у війні з Україною.

Уразаєвій повідомили, що крейсер «не входив до складу сил (військ), що залучаються до участі у спеціальній військовій операції» та «у момент катастрофи перебував у нейтральних водах».

Нагадаємо, що 24 лютого Роскомнагляд під загрозою блокування зажадав від російських медіа використовувати у висвітленні вторгнення в Україну лише «офіційну російську інформацію». При цьому російська влада наполягає на дотриманні своєї термінології, згідно з якою вторгнення в Україну має іменуватися «спеціальною військовою операцією». За три місяці війни відомство заблокувало понад тисячу сайтів.