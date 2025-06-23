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Ракурс
Українські військові вдарили по комбінату «Атлас» у Ростовській області рф

Українські військові вдарили по комбінату «Атлас» у Ростовській області рф

23 чер 2025, 20:15
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Українські військові вдарили по комбінату «Атлас» у Ростовській області рф.

Атаку вночі 23 червня здійснили бійці Сил спецоперацій ЗСУ спільно з ракетними військами та артилеристами. Є влучання, на нафтобазі спалахнула пожежа, результати ударів уточнюють, кажуть у Генштабі.

Росіяни використовують об'єкт, щоб забезпечувати пально-мастильними матеріалами підрозділи ворожої армії, що воюють в Луганській і Донецькій областях.

«Атлас» не вперше стає ціллю для українських дронів. Зокрема, в ніч на 29 листопада 2024 року на підприємстві також сталася масштабна пожежа після атаки ударних безпілотників.

Резервуари комбінату є важливим елементом логістичної підтримки російської армії, яка перебуває на території України.

Окрім листопадової атаки, комбінат уже зазнавав удару в серпні 2024 року — тоді також пошкодило паливні ємності, що спричинило сильне займання.

Джерело: Ракурс


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