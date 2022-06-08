Контратака ЗСУ на Херсонщині відновила плацдарм на Інгульці — розвідка Британії

https://racurs.ua/ua/n171477-kontrataka-zsu-na-hersonschyni-vidnovyla-placdarm-na-ingulci-rozvidka-brytaniyi.html

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Збройні сили України досягли певних успіхів у контратаці на армію росії в Херсонській області, зокрема й відновивши плацдарм на східному березі річки Інгулець. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

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Загалом британська розвідка нагадує, що фронт окупованої зони сягає понад 500 км. Наразі рф концентрує наступ на центральній ділянці Донбасу й залишається в обороні на своїх флангах. Також ворог продовжує спроби атакувати Сєвєродонецьк — «Північнодонецьку кишеню» з трьох напрямків. Захисники України тримають оборону.

Британська розвідка вважає, що росія швидше за все стверджуватиме про окупацію Херсона як про свідчення покращення рівня життя українського народу. В окупованій області москва запроваджує російський рубль як законний платіжний засіб, наймає російських вчителів для впровадження російської програми та мови в закладах освіти.